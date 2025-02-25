AKP'li Mesut Özil ilk kez konuştu! Siyasetteki hedefini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: günaydın
AKP'li Mesut Özil ilk kez konuştu! Siyasetteki hedefini açıkladı

AKP'nin 8. Olağan Kongresi'nde 43'üncü sıradan MKYK'da kendisine yer bulan Mesut Özil'in ne diyeceği merak edilen Mesut Özil ilk kez konuştu.

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde coşkuyla yapıldı. Kongrenin çok konuşulan isimlerinden biri de Mesut Özil oldu. Eski ünlü futbolcu, AKP MKYK'da kendisine yer buldu.

İLK KEZ KONUŞTU

Duygularını anlatan Özil, "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Mesut Özil için öyle bir benzetme yaptı ki... Bu ifadeler çok konuşulur!Altaylı, Mesut Özil için öyle bir benzetme yaptı ki... Bu ifadeler çok konuşulur!

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KİMSE DURDURAMAZ"

Günaydın'a konuşan Mesut Özil, kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü söyleyip, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz" dedi ve hedeflerini sıraladı.

Özil şu ifadeleri kullandı:

Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın.

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