AKP'li Metin Külünk, Erdoğan’ın emekliliğini istedi

12punto'da yayınlanan "Özge Uzun ile Filtresiz" programına katılan AKP Eski MKYK üyesi ve 24 - 25 - 26 Dönem milletvekili Metin Külünk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekonomik sıkıntılara değinen Külünk, “Sayın Erdoğan emekçinin, işçinin, esnafın, dar gelirlinin, çiftçinin, köylünün her an yanında duran abisiydi, kardeşiydi, 'Bizim Erdoğan'dı, 'Bizim Tayyip'ti. Burası en güçlü stratejik noktaydı" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN GÜVEN AŞAĞI DOĞRU İNİYOR"

Servet sahiplerinin servetlerini AKP'nin istikrar döneminde katladığını belirten Külünk, "AKP sayesinde zenginleşmiş çevrelerin, dar-elit çevrelerin ki bunların diğer AKP öncesi zenginlerden hiçbir farkı yok" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyolojisinin erdiğini söyleyen Metin Külünk, “Sayın Erdoğan sizin bu sorduğunuz soruyu kendisi sormak ve cevaplamak zorunda, çünkü sokak artık, 'Cumhurbaşkanımız çok iyi, etrafı çok kötü' cümlesini aştı. Üzülerek ifade ediyorum; 3-4 sene evvelki Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güven aşağı doğru iniyor” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL DEVRETMESİNİ İSTERİM"

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin liderliğini en nihayetinde devredecek” diyen Külünk, şunları aktardı: “Güzel devretmesini isterim. Güzel anılarak devretmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıkları, başarıları, bir başarı hikayesi var. Fakat başarıların yanında eksiklikler, hatalar, boşluklar var."