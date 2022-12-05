‘Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı’ iddia edilmişti. AKP’li Metin Külünk ilk kez konuştu

Suç örütü lideri Sedat Peker'den, ‘10 bin dolar aylık maaş aldığı’ öne sürülen AKP’li Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala TV'de katıldığı programda iddiaları reddetti.

"1.5 yıllık sessizliğimi burada bozuyorum" ifadesini kullanan Külünk, Sedat Peker'den 10 bin dolar almadığını ve milli bağımsızlıkçı çizgide siyaset yaptığı için kirli bir operasyonun hedefi olduğunu ileri sürdü.

Metin Külünk, bir seyircinin sorduğu "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Metin Külünk 10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Siyasal yaşamda 50. yılım. Bizim bir mücadele ahlakımız var. İyilik engel tanımaz temelinde bir paradigmamız var. Çünkü biz aklımızın ve ruhumuzun, yüreğimizin huzur bulduğu yerdeyiz. 81 ili dolaşabilirim, her yerde selam verecek, kapısını bize açacak, çayını içecek bir dostumuz mutlaka vardır. Bunun sebebi siyasete yüklediğimiz misyon, siyasete bakış açımızdır. Çünkü bu uğurda biz yürürken ancak tarih bir şey daha öğretiyor. Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz. Aynı şey yarın sizin içinde geçerli olabilir. Oğuzhan'a youtuber dediler, Oğuzhan youtuber mı? (Salondan gelen 'Evet' yanıtı üzerine) Hayır, değil Oğuzhan youtuberlığa sığmayacak kadar engin bir iş yapıyor. 1.5 yıldır sustuğum bir konuda burada ilk kez konuşuyorum, Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Gönül kazanma derdindeyiz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mayıs 2021'de TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ‘ayda 10 bin dolar aldığını’ iddia etmişti. O milletvekilinin Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

Sedat Peker ise 6 Haziran 2021'de yayınladığı videoda Metin Külünk'e ilişkin şunları anlatmıştı:

"Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. 'Tefeciler benim yeğenimin yerini almışlar elinden' dedi. O zamanın parasıyla 300 bin lira, dolar üzerinden hesaplayınca bugünün parasıyla 1,5 milyonu buluyor. 'Bir o tefecilerle konuşsan' dedi. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik yeğenine. Biz para verdik mi böyle veririz.

“10 BİN DEĞİL ÇOK DAHA FAZLASINI VERDİM, SEÇİM ZAMANI ARABASINA PARA BIRAKIRDIM”

Almanya'daki o dernekler var ya, rica ederdi 'para yollar mısın' diye, el altından onlara para verilirdi. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha."

Sedat Peker, Hürriyet gazetesi baskınını yaptırdığını ve eski AKP Elazığ Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ı dövdürdüğünü iddia etmiş her iki olayı da Metin Külünk'ün 'ricasıyla' yaptığını isim vermeden ima etmişti.