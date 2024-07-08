AKP’li Metiner Bozkurt’a cahiliye pisliği dedi. İslam öncesi Türkleri kafir ve müşrik ilan etti.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Metiner Bozkurt’a cahiliye pisliği dedi. İslam öncesi Türkleri kafir ve müşrik ilan etti.

AKP'li Mehmet Metiner, futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretine ilişkin tepki çeken sözler kullandı.

UEFA'nın A Milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı ‘bozkurt’ sevinci sebebiyle UEFA tarafından verilen ceza tartışmaları sürüyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, atalarının dini üzerine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Cahiliye insanları, Hz. Peygamber'e itiraz ederken 'atalarının dini'ne referans verirlerdi. Oysa o atalar, puta tapıcı müşriklerdi. Şimdilerde modern cahiliye insanları, kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar."

Paylaşımına verdiği yanıtta da Metiner, "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar benim kutsallarım arasında olamaz, tersine ayaklarımın altında olur" ifadelerini kullandı.

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