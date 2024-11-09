AKP’li Metiner Hizbullah liderine methiyeler düzdü

AKP’li Mehmet Metiner, Gaffar Okkan cinayeti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile çatışma gibi geçmişte birçok kez devlet görevlileri ve kurumlarıyla çatışma ve suikast düzenleyen domuz bağcı terör örgütü Hizbullah’a dair methiyeler düzdü. Metiner, Devlet Bahçeli'nin terör elebaşı Abdullah Öcalan için çağrısını referans alarak, Hizbullah'a da fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında gündeme dair sorular yanıtlandı. Programda yer alan AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Hizbullah konusuna değindi. Hizbullah, Gaffar Okkan cinayeti ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile çatışma gibi geçmişte birçok kez devlet görevlileri ve kurumlarıyla çatışma ve suikast düzenleyen domuz bağcı bir terör örgütü olarak biliniyor.

METİNER: HİZBULLAH DENEN ÖRGÜTÜ EN İYİ BEN TANIRIM

Metiner, ise terör örgütü Hizbullah’a programda övgü dolu sözlerde bahsetti. Metiner, "Hüdapar eğer silahlı bir terör örgütüne dayamış olsaydı. Onun derhal kapatılması gerektiğini söylerdim. Hizbullah denen örgütü en iyi ben tanırım. Öldürülen lider dostumdu, arkadaşımdı. Bütün lider kadrosuna dayanıncaya kadar hepsini tanırım. Yaptığı eylemi ve mantığını hiçbir şekilde savunmam. Bana göre şiddet, terör, silah hiçbir şeyin çaresi değildir” ifadelerini kullandı.

“GAFFAR OKKAN OLAYI DIŞINDA DEVLETLE SAVAŞIM HALİNDE OLMAMIŞTIR”

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Metiner’e 'Gaffar Okkan'ın öldürülmesi olay devlete savaş açma değil miydi' sorusunu yöneltti. Metiner soruya “Tut ki Gaffar Okkan'ı öldürten bir güruh olsun. Tut ki öldürtmüş olsun. Hizbullah hiçbir zaman Gaffar Okkan olayı dışında devletle savaşım halinde olmamıştır.” dedi.

“BAHÇELİ NE DEDİ?”

Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ konusunda giriş yapan Metiner, “. Diyelim ki geçmişte oldu diyelim. PKK'ya bugün ne diyoruz. Bahçeli ne dedi? Diyelim ki geçmişte oldu diyelim. PKK'ya bugün ne diyoruz. Bahçeli ne dedi? Peki PKK'ya sağladığımız bu şansı neden Hizbullah'tan esirgeyelim? Bugün Hizbullah devletle savaşım halinde değil ama PKK savaşım halinde.” şeklinde konuştu.