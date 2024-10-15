AKP’li Metiner'den skandal sözler: Sınırda Kürt otonom bölgesi kurulmasına itirazımız olmaz

Yeni ‘Barış Süreci’ tartışmaları gündemindeki yerini korurken, AKP ve MHP’nin izleyeceği adımlar merakla takip ediliyor. Her ne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında iddiaları, "Devletin terör örgütüyle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin” diyerek reddetse de AKP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin "Ankara ile Öcalan'ın görüşmesinde hiçbir sakınca bulmam" sözleriyle gündeme gelen AKP'li Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki köşe yazısında yeni ‘Çözüm Süreci’ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DEVLET ÖCALAN'LA ZATEN GÖRÜŞÜYOR"



"Öcalan’la görüşme, DEM’in muhataplığı ve Suriye’nin kuzeyi…" başlıklı yazısında 'Açılım Süreci'ni 'Amacı doğru ama yöntemi ve siyasaları yanlış eksene oturtulan süreç' olarak değerlendiren Metiner, "Öcalan’la devlet dilediği zaman görüşmeli. Zaten görüşüyor. Bu tür görüşmelerde hiç bir sakınca görmediğimi açıkladığım için birileri beni tekrar hedef tahtasına oturttu" diye yazdı.

Şartların olgunlaştığı takdirde devletin ilgili birimlerinin Teröristbaşı Öcalan’la müzakere etmesinde sakınca görmeyeceğinin altını çizen Metiner, “Öcalan’ın talimatıyla PKK’nın silah bırakmasını sağlayacak süreçlerin de destekçisi olmak gerektiğine inanırım” dedi.

"KARAR VERİLİRSE İTİRAZIMIZ OLMAZ"

AKP olarak Kürtlerin kazanımında rahatsızlık duyan bir parti olmadıklarını belirten Metiner, yazısında “Bizim Hükümetimiz Suriye’deki Kürtlerin ne yönetiminden ne de kazanımlarından rahatsızlık duyar. Tersine memnuniyet duyar. Çünkü Kürt de biziz, Türk de biziz. Türkiye Kürtlerin de devletidir. O yüzden partimizin ve hükümetimizin Kürtlere düşmanlık beslediği veya onların kazanımlarından rahatsızlık duyduğu iddiası asılsızdır, yalandır. Eğer öyle olsaydı Irak’taki Kürt yönetimiyle derin kapsamlı ilişkiler kuran bir hükümet olmazdık. Suriye halkı yarın kendi anayasasını yapar ve o anayasada tıpkı Irak’takine benzer Kürt otonom bölgesinin kurulmasına karar verilirse buna hiç bir itirazımız olmaz. Bizim itirazımız, yıllar yılıdır ülkemizle savaşım halinde olan PKK’yadır. PKK eliyle oluşturulmak istenen 'İkinci İsrail' devletçiğine ülkemizin güvenliği ve birliği açısından asla izin vermeyiz" ifadelerine yer verdi.