7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’li milletvekili deprem bölgesinde siyaset yaptı, eşi vatandaşlara ağır hakaretler etti

AKP’li milletvekili deprem bölgesinde siyaset yaptı, eşi vatandaşlara ağır hakaretler etti

Deprem bölgesinde siyaset yapan AKP’li milletvekili Tülay Kaynarca’nın eşi Yavuz Kaynarca yaşanan felaket üzerinden vatandaşlara ağıza alınmayacak hakaretler yağdırdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:12
Takip Et

AKP’li milletvekili deprem bölgesinde siyaset yaptı, eşi vatandaşlara ağır hakaretler etti

AKP’li milletvekili deprem bölgesinde siyaset yaptı, eşi vatandaşlara ağır hakaretler etti
+
Aa
-

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Çelik, partisinin sözcüsü Ömer Çelik’in, 7.5 ve 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Adana'da basın açıklaması görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Görev yerim Gaziantep/Karkamış ilçesine (Suriye/Cerablus sınırı) gidiyorum.” notunu düşen Tülay Kaynarca yaşanan deprem felaketi üstünden AKP ve MHP propagandası da yapmayı unutmadı.

Kaynarca, tıpkı Ömer Çelik’in Adana’da yaptığı gibi “Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesindeyiz.” ifadeleriyle deprem bölgesinde siyasi şovunu yapmaya çalıştı.

VATANDAŞA 'O... ÇOCUĞU' DEDİ

Tülay Kaynarca’nın eşi Yavuz Kaynarca ise sosyal medya hesabından vatandaşlara ağır hakaretler içeren bir gönderiyi paylaştı. Alaaddin Dayandı isimli bir kullanıcının paylaştığı gönderide deprem bölgesine gerekli yardımın gitmediğini dile getiren vatandaşlar için “Bunlar üzerinden siyaset üretmek nasıl bir o… çocukluğudur?” ifadeleri yer alıyor.

İşte AKP’li milletvekilinin eşinin paylaştığı her satırı ağır hakaretler içeren o paylaşım:

“Twittere 3 dakika bakıyorum midem bulanıyor.

Ülkenin ne kadar şerefsizi, satılmışı, kanı bozuğu varsa hepsi toplanıp acı üstünden iğrenç siyaset ve dezenformasyon yapıyorlar.

Ulan diyanet işleri başkanı açıkladı zaten; tüm camiler barınma için açık.

Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı: tüm fırınlar açık ve ekmek ücretsiz,

Oteller halka açık ücretsiz.

İnşaatçılar müteahhitler birliği açıkladı: ülkedeki tüm şantiyelerdeki iş makineleri bölgeye sevk ediliyor.

Savunma bakanı açıkladı; asker bölgede. Hava koridoru kuruldu.

E o zaman bunlar üzerinden siyaset üretmek nasıl bir o… çocukluğudur ??”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
7.02.2023 20:49
İnsanlığı işbortaya çıkmış bunların.İnsan olana laf söylenir,bunlara laf söylemeye gerek yok.  
 
Sinan
7.02.2023 20:45
Bin misliyle iade ediyorum,zavallılar.  
 
Böyle buyurdu Zerdüşt
7.02.2023 20:34
Dünyada birtek insanın utanma duygusu var.o sözleri söylediği için onun yerine ben utandım. hak etmediği makama getirilmiş ,sonradan görme insanlara özgü bir durumdur utanmazlık  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
3
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
4
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
6
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿ İngiltere'de yaşayan Türkler, depremzedeler için 1 günde 10 ton yardım topladı
﻿ODTÜ'lü öğrenciler depremzede ve bağışçılar için arayüz geliştirdi
﻿ODTÜ'lü öğrenciler depremzede ve bağışçılar için arayüz geliştirdi
﻿ODTÜ'lü öğrenciler depremzede ve bağışçılar için arayüz geliştirdi
﻿Altılı Masa toplantısı ertelendi
﻿Altılı Masa toplantısı ertelendi
﻿Altılı Masa toplantısı ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.