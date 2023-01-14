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AKP’li milletvekilinin eşi devletten aldığı arazilerle köşeyi döndü. 22 milyar lira kazandı

AKP’li milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu şirketin devletten aldığı arazilerden büyük gelir sağladığı öğrenildi. Şirketin Emlak Konut’tan aldığı 3 araziden yaklaşık 22 milyar lira kazandığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:53
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AKP’li milletvekilinin eşi devletten aldığı arazilerle köşeyi döndü

AKP’li milletvekilinin eşi devletten aldığı arazilerle köşeyi döndü. 22 milyar lira kazandı
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AKP’li Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin devletten aldığı arazilere inşa ettiği projelerle milyarlarca lira kazandığı öğrenildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu arazi, önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ’ye devredildi. Ardından kentin en kıymetli arazilerinden biri sayılan 15 bin metrekarelik bu alan için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) gelir paylaşımı modeliyle 2021’de gerçekleştirdiği ihaleyi Pasifik Gayrimenkul A.Ş., 2 milyar 650 milyon TL teklifle aldı. Lojmanların yıkıldığı arazi için yeni imar planı hazırlandı. Planlara göre turizm, ticaret ve konut fonksiyonu yer alan arazide zemin + 15 kat sınır belirlendi.

Pasifik GYO, söz konusu araziye ilişkin bir değerleme raporu hazırlattı. Rapora göre, şirket araziye Next Level İstanbul ismini verdiği bir proje inşa edecek. Bu projeden de Emlak Konut’a yapılacak ödeme ile inşaat maliyetlerinin haricinde 8 milyar 85 milyon TL kazanacak.

ABB’DEN ARAZİ ALMIŞTI

Fatih Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. ABB’ye ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi de, 2015 yılında Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat ile Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edildi. Erdoğan’ın şirketi eski ABB arazisine inşa ettiği Merkez Ankara projesine ilişkin de bir rapor hazırlattı. projeden şirketin 6 milyar 772 milyon TL gelir elde edeceği açıklandı.

Öte yandan geçen ağustosta sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen Merkez Ankara Projesi şantiyesinde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. Kolon kalıbının devrilmesi sonucu stajyer Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.

KEMERBURGAZ VURGUNU

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılının Aralık ayında, Kemerburgaz’daki toplam 78 bin metrekare büyüklüğündeki iki arazisini tüm itirazlara rağmen 1 milyar 774 milyon liraya Fatih Erdoğan’ın şirketine sattı. Şirket, satın aldığı iki arazinin değerini belirlemek için “Gayrimenkul Değerleme Raporu” hazırlattı.

Raporda iki arsanın piyasa değerinin 5 milyar 389 milyon TL olduğu ifade edildi. Yani rapora göre, Fatih Erdoğan’ın nisan ayında 1 miyar 774 milyon TL’ye aldığı arazilerin değeri 9 ayda 3 milyar 615 milyon TL (yüzde 211 oranında) arttı.

BODRUMDA’Kİ ARSA

15 Aralık’ta da Emlak Konut, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü’ndeki arsasını “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle Fatih Erdoğan’a ait Pasifik GYO şirketine sattığını açıklamıştı. 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak projeyle şirketin araziden 3 milyar 496 milyon TL kazanacağı ifade edilmişti.

KAMU BANKASINDAN KREDİ

Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için merkeze Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.

 

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MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN VEKILLERİN
14.01.2023 17:00
DOGUŞTAN ZENGİL DEGİLLER AKP VEKİLİ OLUNCA AKP LI VEKİL  
 
Yurttas
14.01.2023 16:59
Fakirlestirirken zengin olan muslumanim diyenler kulübünün adı nedir?  
 
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