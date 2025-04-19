AKP’li milletvekillerinden Erdoğan’ı deli edecek sözler! Adlarını sır gibi sakladılar... Parti içerisinde büyük kriz...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin ise CHP’nin ön seçiminde aday olması için 15,5 milyona yakın vatandaşın gidip imza vermişti. İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin AKP içerisinde de rahatsızlıklar var. Nefes’de yer alan habere göre; AKP’li vekiller, “Maalesef tabana İmamoğlu’nun neden görevden alındığını ve tutuklandığını anlatamıyoruz. Bize oy veren vatandaşlar İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine çok tepkili. İmamoğlu ile ilgili bize yakın medyada yazılıp çizilenler inandırıcı bulunmuyor” yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU 1 AYDIR CEZAEVİ’NDE

Geçtiğimiz ay İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonunda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde 1 ayı geçti. Ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasına toplum tarafından ilk tepki CHP ön seçiminde gelmişti.

MİLYONLARCA VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde 15,5 milyona yakın vatandaş dayanışma sandığında oy vermişti. Aday belirleyecek olan ön seçimde bu sayıda bir oy kullanılması ise dikkat çekmişti. Öyle ki İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler, anketlere de yansıdı. Bazı anketlerde CHP, AKP’nin 5 puana yakın bir fark attığı ortaya çıktı.

AKP’LİLER: YAZILIP ÇİZİLENLER İNANDIRICI BULUNMUYOR

Tepkilerin gözle görülür seviyeye gelmesi AKP, tarafında da krize neden oldu. Nefes’de yer alan haberde AKP’li milletvekilleri İmamoğlu’nun tutuklanmasının ‘inandırıcı bulunmuyor’ şeklinde serzenişte bulundu. AKP’li vekiller, “Maalesef tabana İmamoğlu’nun neden görevden alındığını ve tutuklandığını anlatamıyoruz. Bize oy veren vatandaşlar İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine çok tepkili. İmamoğlu ile ilgili bize yakın medyada yazılıp çizilenler inandırıcı bulunmuyor” yorumunu yaptı.

“SAVCILAR PİYASALAR KAPANDIKTAN SONRA OPERASYON YAPABİLİR”

Bir grup AKP milletvekili kuliste gazetecilerle son gelişmeler üzerine sohbet etti. Bir gazeteci “İmamoğlu’nun tutuklanması 26 milyar dolara mal oldu. Sizce değdi mi, başka bir yöntem bulunamaz mıydı?” sorusunu sordu. AKP milletvekili ise “Savcılar bundan sonra cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra operasyon yapabilir” şeklinde cevapladı.