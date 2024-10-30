AKP'li Miroğlu'ndan Esenyurt açıklaması: Erdoğan'dan açıklama beklerken gözaltı geldi manidar

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' gözaltına alınmasına CHP’li isimlerden art arda tepkiler gelmişti.

Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalar devam ederken AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Miroğlu, "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" ifadelerini kullandı.