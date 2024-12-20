AKP'li Mustafa Şen'den Erdoğan'ı üzecek haber! Yüzde 50 talimatı vermişti ama…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk canlı yayınında partisinin oy oranlarına ve yürüttükleri çalışmalara dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

AKP’nin son anketlerde yüzde 40'ın altında ancak yüzde 35’in üzerinde göründüğünü belirten Şen, yükseliş trendinde olduklarını öne sürdü. “Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatı var” diyen Şen, bu doğrultuda yeni stratejiler geliştirmek ve mevcut politikaları iyileştirerek devam ettirmek zorunda olduklarını söyledi.

"CHP’NİN AŞAĞI DOĞRU İNİYOR BİZ İSE YUKARI ÇIKIYORUZ"

Yaz aylarında yapılan anket sonuçlarını değerlendiren AKP'nin konumuna ilişkin, “CHP yaz sonunda bir anket açıkladı. Orada AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğu belirtildi. Ancak bizim yaptığımız araştırmalarda CHP birinci sıradaydı. Trendleri sürekli takip ediyorum. CHP’nin aşağı doğru indiğini, bizim ise yukarı çıktığımızı görüyoruz. Geçen ayki araştırmalarımızda birinde bir puan öndeydik, diğerinde CHP yarım puan öndeydi. Ancak genel eğilim, AK Parti’nin belirgin bir şekilde öne geçeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma süreçlerine önem verdiklerini ve bilimsel ölçütlere bağlı kaldıklarını vurgulayan AKP’li Şen, “Ben araştırmanın bilimsel olarak canını çıkarırım. Bu nedenle bana araştırma yaptırmak herkesin tercihi değildir. Ancak ortaya bilimsel temele dayanan sonuçlar çıkar. Eğilimleri ve sonuçları bu çerçevede değerlendiriyoruz” dedi.

"İLK HEDEFİMİZ YÜZDE 42"

AKP’nin toplumsal eleştirileri dikkate aldığını savunan Şen, bu eleştirilerden ders çıkarmaktan çekinmediklerini aktardı. AKP’nin şikayeti görüp çözüm ürettiğini dile getiren Şen, “Tatil dönemlerinde bile biz sahadaydık. Şehir şehir dolaşıp vatandaşlarımızla bir araya geldik. İlk hedefimiz yüzde 42, ancak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 50'yi yakalamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’nin hem iç hem de dış politikada iyileştirme çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Şen, bu sürecin yükselişi hızlandıracağını kaydetti. “En iyi yaptığımız işi bile daha iyisini bulup geliştirmeliyiz” diyen Şen, yenilikçi stratejilere olan ihtiyacın altını çizdi.