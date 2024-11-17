AKP'li Mustafa Varank’ın teğmenleri FETÖ'cülükle suçlamasına Ahmet Zeki Üçok'tan sert tepki

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’yu 'disiplinsizlik'le suçlarken 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve 'FETÖ'cü olmak suçlamasıyla ihraç edilen askerlerle kıyasladı.

Teğmenleri FETÖ'cülere benzeten Varank'a CHP'li isimden tepki: Hadsiz adam! 15 Temmuz’da ordudan ihrac edilenler...

CHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Mustafa Varank'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma sert tepki vermiş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "15 Temmuz’da ordudan ihrac edilenler Harbiye’li oldukları için değil, Fetö’cü oldukları için ihrac edildi hadsiz adam!" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok da Varank’ın FETÖ benzetmesine kayıtsız kalamadı.

"LÜTFEN BOŞ YAPMAYIN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üçok, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mustafa Varank @varank, 15 Temmuz’da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 generalin tamamı;

2011-2015 yılları arasında Başbakan ve Yüksek Askeri Şura Başkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın oy ve onayıyla terfi eden general ve amirallerdir.

AK Partili olmak kimseye FETÖCÜ askerleri general/amiral yapma özgürlüğü vermez.

Lütfen boş yapmayınız…”