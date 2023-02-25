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Flaş... AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Depremde felaketi yaşayan Gaziantep Nurdağı'nın AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. Ökkeş, depremde yaptığı binalar yıkılan AKP'li meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya ile olan ilişkisiyle gündem olmuştu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:08
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AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Flaş... AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı
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Gaziantep27'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkisiyle yerle bir olan Nurdağı’nda yaptığı bütün binalar yıkılan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanan CCK inşaatın sahibi, belediye meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı.

YUNUS KAYA'NIN HEMEN ARDINDAN BELEDİYE BAŞKANI DA ALINDI
Yakalanan Yunus Kaya’nın birlikte birçok fotoğraflarının yer aldığı Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile ortak olduğu, yakın ilişkisi ve yaptığı binaların belediye denetimi konusunda verdiği ifade ise merak konusu oldu.

AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR
Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

KOORDİNATÖR VALİ, "NURDAĞI'NIN TAMAMINI YIKIP YENİDEN YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ 
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." demişti.

"DURUM AÇIKLANANDAN ÇOK DAHA VAHİM"
Bir başka konuşmasında Bilgin, "Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü." ifadelerini kullanmıştı.

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