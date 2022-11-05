AKP’li isimden bir garip çıkış: İBB’yi öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için edepsizlikle suçladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda kalan kız öğrencilere hijyen kiti dağıttı.

Twitter’da bir öğrencinin, içerisinde hijyenik ped ve ıslak mendil bulunan ‘hijyen kiti’ paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, "Hak temelli sosyal hizmet anlayışımızın sahaya yansıması ne büyük mutluluk. Kız öğrenci yurtlarına dağıttığımız hijyen kiti. Regl yoksulluğu ile birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" ifadelerine yer verdi.

AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İBB’nin kız öğrencilerine hijyen pedi dağıtmasına sosyal medya hesabından yaptığı “Edepsiz bunlar” paylaşımıyla tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının Yılmaz’ın paylaşımına yoğun tepki göstermesinin ardından Oktay Yılmaz Twitter hesabını gizliye aldı.