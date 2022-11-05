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  • AKP’li isimden bir garip çıkış: İBB’yi öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için edepsizlikle suçladı

AKP’li isimden bir garip çıkış: İBB’yi öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için edepsizlikle suçladı

AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İBB’yi kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için edepsizlikle suçladı. Gelen tepkiler sonrası hesabını gizliye aldı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 19:36
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AKP'li Oktay Yılmaz öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için İBB’yi edepsizlikle suçladı

AKP’li isimden bir garip çıkış: İBB’yi öğrencilere ped ve hijyen kiti dağıttığı için edepsizlikle suçladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda kalan kız öğrencilere hijyen kiti dağıttı.

Twitter’da bir öğrencinin, içerisinde hijyenik ped ve ıslak mendil bulunan ‘hijyen kiti’ paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, "Hak temelli sosyal hizmet anlayışımızın sahaya yansıması ne büyük mutluluk. Kız öğrenci yurtlarına dağıttığımız hijyen kiti. Regl yoksulluğu ile birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" ifadelerine yer verdi.

AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İBB’nin kız öğrencilerine hijyen pedi dağıtmasına sosyal medya hesabından yaptığı “Edepsiz bunlar” paylaşımıyla tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının Yılmaz’ın paylaşımına yoğun tepki göstermesinin ardından Oktay Yılmaz Twitter hesabını gizliye aldı.

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Emekli Öğretmen
5.11.2022 20:55
İBB nin yaptığı işi çok haklı buluyorum. Evinden ailesinden uzakta yaşayan kız öğrenciler için en güzelini yapmış. Bunda hiç bir anormallik yok takdir edilmesi gerekir.  
 
Abbas
5.11.2022 20:50
Akp insanları kara Çula oturttu, para vermiyorsunuz, bırakın Bari belediyeler hizmet etsin, birde onların gelirlerini kısıyorsunuz, edepsizlik hangisi aç bırakmak mı? Yardım etmek mi?  
 
okur
5.11.2022 20:47
ne diyeceğimi bilemiyorum bu akepeliler için artık.akepeli bayanlar bu adama artık siz bari bişeyler deyin be ya.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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