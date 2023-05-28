AKP'li Ömer Çelik'in sandığında Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

AKP Sözcüsü Çelik'in oyunu kullandığı sandıkta Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.

AKP'li Ömer Çelik'in sandığında Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda AKP Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana’da 1066 nolu sandıkta oy kullandı.

DHA’nın aktardığına göre, 279 oyun kullanıldığı 3 80 seçmeni olan sandıkta, Kemal Kılıçdaroğlu’na 163, Recep Tayyip Erdoğan’a 110 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı.

İLKİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylamasında, Ömer Çelik, 380 seçmeni olan 1066 nolu sandıkta oy kullanmıştı.

Toplam 293 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu’na 162, Recep Tayyip Erdoğan’a 116, Sinan Oğan’a 6 oy çıkmıştı.

Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce’ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayılmıştı.

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