AKP’li Ömer Çelik’ten ‘İmralı ile pazarlık’ iddialarına flaş yanıt!

AKP sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK, sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. bebek katili Öcalan'ın çağrısıyla ilgili konuşan Çelik, "Emperyalist projeler engellenecek. Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

Öte yandan Çelik, İmralı ile pazarlık iddialarına da yanıt verdi. Çelik, "Milletin değerleri sonucunda herhangi bir pazarlık yoktur" dedi.

Çelik, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“İmralı sürecini yakından takip ediyoruz. Benimsenen ilkeler nettir. Terör örgütünün lav edilmesi, silah bırakması, bütün örgütleriyle bitmesi.... Emperyalist projeler engellenecek. Hedefimiz terörsüz Türkiye.

Terör yapılarının bölgenin istikrarsızlığından uzaklaştırılması bizim önceliğimiz.

Güçlü bir kardeşlik örneği ortaya koymaya çalıştık. Türkiye'nin kendi içinde Türk-Kürt-Arap-Alevi-Sünni birlikteliğini pekiştirmek adına hem bölgedeki terör hareketin emperyalist güçler tarafından ortaya koyması, bütün Ortadoğu kapsayacak bir vizyonun aslında çekirdeğidir. Provokasyona karşı dikkatliyiz.

Siyasi ve kurumsal olarak çok dikkat gösteriyoruz. Bölgede terörün bitmesini istemeyen bazı devletlerin olduğunu görüyoruz.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÜRECİ YOK"

Hala devlet hangi tavizi verdi dediklerini duyuyoruz. Milletin değerleri sonucunda herhangi bir pazarlık yoktur.

Anayasa, vatanın tanımı ile ilgili yeni bir takım çalışmaların yapıldığı iddiaları var. Bunlar Kürt'ün de Türk'ün de geleceğidir. Bu birliği korumak için bu yolları yürüyoruz.

Geçmişte süreçler sabote edildi. Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve ortaya çıkanlar etkili bir mesajı ortaya çıkarmıştır.

Hem Türkiye hem bölge halkları kazançlı çıkacak”