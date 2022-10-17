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AKP'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini hedef aldı....

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 19:25
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AKP'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri

AKP'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine eleştiri
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle: 

BARTIN'DAKİ MADEN PATLAMASI

''Devletimiz, hepimiz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için her türlü girişim her türlü değerlendirme yapılacaktır.

Parti grubumuz bir komisyon kurulması için teklif verdi. Bütün boyutlarıyla ortaya çıkması, tamamen aydınlanması için her türlü girişim, her türlü değerlendirme, her türlü soruşturma yapılacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ABD ziyaretini başarız olarak değerlendirdiler. İktidarı eleştirirken bolca demokrasi ifadesi kullanırken kendi partilerini yönetenlerin otokratik davrandıklarını çokca gördük. ABD ziyareti bunun örneğidir. 8 saat ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. 

8 saat kaybolmalar, o partiyi destekleyenlerin bile başarız bulduğu bir şey haline geldi. Bu kadar köklü bir partinin genel başkanın ziyaretinin düşük profil olması üzündür vericidir. 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Gündemde anayasa ile ilgili konular var. CHP tarzfından gündeme getirilen yasa değişikliği var. Biz bunun anayasa değişikliği şeklinde olması ve aileyi de kapsamı gerektiğini belirttik.

Koyduğunuz tavır ve açıklamalarınızın oluşturduğu karanlık atmosfer yüzünden kadınlar Türkiye'de geleceklerini kaybetti. Bu insanlarla nasıl helalleşecek, kayıp yıllarını bu insanlara nasıl geri vereceksiniz? Retorik olarak hukuk, eşitlik deniyor ama pratikte cari açık ortaya çıkıyor.

Biz teklifimizi Cumhurbaşkanımıza sunduktan sonra getireceğiz. 

''SON DERECE VAHİMDİR''

Bazı NATO müttefiklerinin eleştirileri sakıncalı. ABD'nin 17 Ekim taahhüdüne bağlı olması gerekir.

ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.''

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