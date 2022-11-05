AKP HDP'ye yeşil ışığı yaktı. AKP'li Miroğlu ittifak çağrısı yapmıştı

2023 seçimleri öncesi HDP ile yakınlaşmaya başlayan AKP, geçtiğimiz günlerde Başörtüsü düzenlemesi konusunda Anayasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalmıştı.



Biz de yenicaggazetesi.com.tr olarak son günlerde AKP'den HDP'ye yönelik "sıcak mesajları" derledik.



MECLİS'İN GERGİN HAVASINI DAĞITAN ŞAKALAŞMALAR

Söz konusu Anayasa değişikliği görüşmesinde iki partinin yetkilileri arasında verilen "samimi" kareleri, Meclis'te iki gün önce yapılan şakalaşmalar takip etti. TBMM’de Amasra’daki maden faciasını araştırmak için kurulan komisyonda, toplantının başında koltukların boş kalması dikkat çekti, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AKP’li milletvekillerinin sayısının az olması üzerine “Bir oylama olursa gittiniz... Başkanı değiştirelim” esprisini yaptı. AKP’li vekiller ise “Biz size güveniyoruz” diye yanıt verdi.



METİNER-TAYYAR İKİLİSİ: "HDP'YE YÖNELİK DİL VE YAKLAŞIM DEĞİŞMELİ"

AKP'nin HDP'ye karşı "depreşen" aşkı, partinin iki eski milletvekili Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar ile devam etti.



Metiner, sosyal medya hesabından, "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…" paylaşımı yaptı. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar ise "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız." diye yazdı.



Metiner'in Tayyar'ın alıntısını retweet ettiği (paylaştığı) görülürken AKP'nin HDP'ye "teveccühü" Miroğlu'nun "ittifak çağrısı" ile zirveye ulaştı.







MİROĞLU AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: BİR ŞANS DAHA

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından, Anayasa değişikliği için yapılan ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak, "Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın!" notunu düştü.



Miroğlu'nun HDP'ye yönelik sözleri HDP kanadından nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu olurken MHP tarafı ise sessizliğini koruyor.







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