AKP'li Özlem Zengin Erdoğan ile tanıştırmak istemişti! Yeğeni Konya'ya atandı

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP'li Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya'ya atandı.

Mehmet Arif Dağhan, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Beştepe’deki Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğeni olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıştırmak istemesi ile gündeme gelmişti. Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz alarak Cumhurbaşkanı’na dönerek “Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz” demişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 1075 hakim adayı ve savcı adayı ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim ve savcı adaylarının listesi yayımlanan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı da yer aldı.

AKP'Lİ ZENGİN'İN YEĞENİ KONYA'YA ATANDI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya Hakimliğine atandı.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde adaylar arasında yer alan yeğeni Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Özlem Zengin büyük tepki çekmişti.

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