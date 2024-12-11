AKP'li Özlem Zengin'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'çıplak arama' çağrısı! Daha önce tersini savunmuştu...

AKP’li Özlem Zengin, Erdoğan’ı protesto eden 9 kişinin cezaevinde çıplak aramaları iddialarına ilişkin Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Zengin, “Sayın bakana çağrımdır; bu aramaların muhakkak suretle makul şüphe çerçevesinde yapılması lazım” dedi. Ancak Sezgin, daha önce, "Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi." demişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir programda Gazze’de katliamda bulunan İsrail ile ticaretin sürdürülmesine tepki gösteren 9 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan kadınlar çıplak aramaya maruz kaldıklarını açıklamış, söz konusu polisler ile cezaevi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından gardiyanlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Duruma çeşitli siyasi partililer dışından AKP’li isimden de tepki geldi.

ÖZLEM ZENGİN’DEN ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI: ÇIPLAK ARAMA RUTİN OLMAKTAN ÇIKMALI

Dün mecliste ise konu gündeme geldi. Saadet-Gelecek milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, çıplak aramanın herkes için hak ihlali olduğunun altını çizdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak arama uygulamasına ilişkin “Kadın, erkek, başı açık, başı örtülü ayrımı olmaksızın usulüne uygun yapılmaması tabii ki insanlık açısından çok büyük bir sorun. Detaylı arama olması için mevzuata göre makul şüphe olması gerekir. Sayın bakana çağrımdır; bu aramaların muhakkak suretle makul şüphe çerçevesinde yapılması lazım. Bu aramaların rutin bir şey olmaktan çıkması, hakikaten yapılması gerekiyorsa yapılması ve yine mevzuata göre insan onuruna uygun bir biçimde yapılması ve bu işlemin bir cezaya dönüşmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DAHA TERSİNİ SAVUNMUŞTU

2020 yılında çıplak arama iddiaları hakında Eurnews'e konuşan Zengin, "Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. bu bir FETÖ yöntemidir." demişti. 2021 yılında Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını kabul etmeyen Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım’da TRT World Forum’daki konuşma yaptığı esnada bir grup, Türkiye’nin İsrail’le ticarete devam ettiğini belirterek protesto gerçekleştirmişti. Gözaltına alınan 9 kişi, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla tutuklanmış ve 5 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Gençler, gözaltında ve cezaevinde işkenceye maruz kaldıklarını belirtmişti. 9 kişi, tutukluluk sürecinde yaşadıklarını 8 sayfalık şikayet dilekçesi ile beraber yargıya sundu. Tutuklanan üç kadının suç duyurusunda; çıplak arama, tesettür kıyafetlerini kesmek ve darp yaşadıklarını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan ve işkence gördüklerini öne süren gençler için, "Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullandı.