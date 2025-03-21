AKP'li Özlem Zengin'den çarpıcı iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Özlem Zengin'den çarpıcı iddia

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, TBMM'de yaptığı konuşmada, birçok üniversiteden kendisine ulaşıldığını söylerken sınıflardan öğrencilerin toplatıldığı ve protestoları katılamayanlara "Tayyipçi" denildiğini iddia etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversiteli öğrenciler hakkında 'iddialarda' bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Zengin Galatasaray Üniversitesi’nden bir 'arama' geldiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Bugün Galatasaray Üniversitesi’nden bir öğrencimiz beni aradı. Sınıfta bazı öğrenciler dışarı çıkartılmaya çalışılmış. Öğrencilere ‘Eyy Tayyipçiler, burada oturuyorsanız Tayyipçisiniz, sınıfı terk edin’ diyerek hakaret edilmiş."

Bu sözler CHP sıralarında tepkiye neden olurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çocuklara bunu yapmayın" diyerek yanıt verdi.

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