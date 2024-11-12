AKP'li Özlem Zengin'den yangında ölen 5 kardeş için skandal ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

Anne Melisa Akcan'ın hurda parasını almak için evden ayrıldığı sırada, yaşları 1-5 arasında değişen 5 çocuk elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan serbest bırakıldı

Yaşanan olay TBMM Genel Kurulunda da gündeme geldi.

Muhalefetin eleştirilerine ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in ifadeleri büyük tepki topladı.

Olayda "maddi sorunların" ön plana çıkarılmasını eleştiren Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" dedi.

Zengin, konuşmasında şunları söyledi:

"HER ŞEYİ PARAYA BAĞLIYORSUNUZ"

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum"