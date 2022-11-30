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Ahmet Haşimoğlu’nun şirketi 11 yılda 122 ihale aldı

AKP’li Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun da kardeşi Ahmet Haşimoğlu’nun şirketi 11 yılda aldığı 122 ihaleden 234.7 milyon TL elde etti. Neredeyse ihale almadığı kamu kuruluşu bulunmayan şirket, sekiz farklı alanda hizmet veriyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 08:21
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AKP’li Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun kardeşi Ahmet Haşimoğlu’nun şirketi 11 yılda 122 ihale aldı. Çalışmadığı kamu kuruluşu yok. Besbelli yürü ya kulum demişler

Ahmet Haşimoğlu’nun şirketi 11 yılda 122 ihale aldı
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Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında personel taşıma işi için 3 Kasım’da ihaleye çıktı. Aynı zamanda Çorum İl Sağlık Müdürülüğü de 1 Kasım’da 2023-2024 arası araç kiralama ihalesi başlattı.

Toplam değeri 20 milyon 389 bin 435 TL olan bu iki ihaleyi kazanan ise Ayder Grup’a bağlı Ayder Turizm Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Haşimoğlu’nun ise AKP’li isimlere yakınlığı dikkat çekti.

Çaykur Rizespor’da bir dönem yöneticilik yapan Haşimoğlu’nun birçok AKP’li belediye ve yöneticilerle yakın ilişkileri bulunuyor. Aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da bulunduğu isimlerle fotoğrafları olan Haşimoğlu’nun 2011-2022 yılları arasında 122 kamu ihalesi alması da dikkat çekti.

11 yılda neredeyse her ay ihale alan şirket şimdiye kadar bu ihalelerden 234 milyon 756 bin 468 TL kazandı. Neredeyse ihale almadığı kamu kuruluşu bulunmayan şirket, otelcilik, inşaat organizasyon gibi sekiz farklı alanda hizmet veriyor. Ayrıca Haşimoğlu, AKP’li Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun da kardeşi.

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