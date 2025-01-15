AKP’li Şamil Tayyar Bahçeli’yi rahatsız eden durumu açıkladı. DEM- Bahçeli arasında pürüz

Geçtiğimiz aylarda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Öcalan Meclis’e gelsin konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” sözlerinin ardından siyasette yeni bir sürece girildi.

BAHÇELİ, PKK'NIN İKİNCİ İMRALI ZİYARETİNDEN SONRA SİLAH BIRAKMASINI İSTİYOR

DEM Partili vekillerin İmralı’da bebek katili Öcalan’ı ziyaret etmesi ve terörist Öcalan’ın ev hapsine çıkarılacağı gibi bazı iddiaların da ortaya atılması Türkiye gündeminde geniş bir yankı uyandırdı.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti’nin barış süreci olarak adlandırılan süreçte oyalandığını, Bahçeli’nin ise bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Bahçeli’nin ikinci İmralı ziyaretinden sonra silah bırakma çağrısının şartsız olarak açıklanmasını istediğini belirten Tayyar, ancak DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan ise saldırgan bir tavır ortaya koyduğunu söyledi.

"DEM'İN OYALAYICI TUTUMU BAHÇELİ'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

Tayyar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“DEM’in oyalayıcı tutumu, süreci başlatan Bahçeli’yi dahi rahatsız etmiş gözüküyor.

İkinci İmralı ziyaretinden sonra silah bırakma çağrısının şartsız olarak açıklanmasını istedi.

Başka bir ifadeyle, ‘daha fazla oyalanmayın’ dedi.

Fakat…

DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan ise saldırgan bir tavır ortaya koydu:

-İktidar siyasi pusu kuruyor.

-Rojava’da barışı baltalıyor.

-Dışişleri bakanının dilini HTŞ bile kullanmıyor.

-Tişrin operasyonu barışı azaltıyor.

Ve ekliyor: -Adım atma sırası devlette.

Suriye’de terör yapılanmasının korunmasını isteyeceksin, teröristlere yönelik operasyona tepki göstereceksin, hükümete hakaret edeceksin, daha silah bırakma çağrısı olmadan ‘adım at’ diyeceksin.

Bu nasıl pişkinliktir, anlaşılır gibi değil.

Gerçi bu dili ve üslubu eski çözüm sürecinden biliyoruz, hiç değişmemişler.

İzleyelim bakalım, hikaye nasıl bitecek?"