İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları sürerken dün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, "Biji Serok Apo" sloganlarına tepki yağmaya devam ediyor.

'ÖCALAN İÇİN BÖLÜCÜ SLOGANLAR ATILMASI OLMADI'

Slogana tepki gösterenlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı"dedi.

"PKK'DAN ÖNCE DEM'İN SİLAH BIRAKMASI GEREKİYOR"

Tayyar'ın "Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz. Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor" ifadeleri dikkat çekti.

'PKK'DAN ÖNCE DEM'İN SİLAH BIRAKMASI GEREKİYOR'

Tayyar paylaşımının tamamı şöyle

"Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.

Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.

Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.

Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor."