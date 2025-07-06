AKP’li Şamil Tayyar CHP’ye yapılacak yeni operasyonları ifşa etti! “İki il risk altında”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra sıra diğer CHP'li belediyelere geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Muhittin Böcek ise akşam saatlerinde tutuklandı.

Yaşanan olaylara büyük tepkiler gelirken, Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" dedi.

"KOMŞUYU DA ETKİLEYEBİLİR"

Şamil Tayyar'ın mesajının devamındaki ifadeler ise daha da dikkat çekti. Tayyar, paylaşımında "Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" dedi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada büyük tartışma yaşandı. Şamil Tayyar, bir süre sonra bu açıklamasını hesabından sildi.