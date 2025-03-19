AKP'li Şamil Tayyar 'çözüm' önerisi! İşin içerisine Erdoğan'ı da kattı

AKP'li Şamil Tayyar, adaylık şartlarını düzenleyen maddede yapılacak değişikliklerle çözüm sağlanabileceğini söyledi.

Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına da vurgu yaparak seçim şartları içindeki ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir." dedi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına 'iptal' kararı verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini direkt ilgilendiren karara her kesimden çok sayıda tepki geldi.

Ekrem İmamoğlu kararının 'hukuksuz' olduğunu ve mücadelelerinin devam edeceğini açıklarken CHP olağanüstü toplanma kararı verdi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şamil Tayyar'dan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin iki uçlu çözüm önerisi geldi.

Tayyar açıklamasını sosyal medya üzerinden şu şekilde yaptı:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şunları yazdı:

"Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.

Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var.

Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı.

Bu cendereden nasıl çıkılır?

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var.

Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir.

‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir.

AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal.

Bence denenmeli."

‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir.