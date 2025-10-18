İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. DEM Parti'den Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda konuşma yapması sık sık gelen çağrıların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin benzer bir çağrı yapması dikkat çekmişti.

Öcalan'dan serbest bırakılması için dün gelen “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım” çıkışı gündemdeki yerini korurken AKP'li Şamil Tayyar'dan gelen 'DEM' çıkışı gündem oldu.

Şamil Tayyar, DEM Parti'nin toplumun sinir uçlarıyla oynadığını söyledi.

'ARABULUCUK MİSYONU...'

Tayyar, DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini katıldığı canlı yayında anlattı. Tayyar, DEM Parti’nin sert açıklamalarını eleştirdi. Partinin toplumsal hassasiyetleri zorladığını belirten Tayyar, DEM Parti’nin “arabulucu misyonu üstlendiğini” anımsatarak, parti yetkililerinin daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Tayyar, özellikle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Kürtler KPSS’de yüksek puan alıyor, atanamıyor. Sorun etnik bir sorun değil, torpille ilgili bir durumdur. ‘Kürt’ dediğin zaman bu çözüm sürecini dinamitlemektir” sözlerine sert çıktı.

"DEM SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR"

Tayyar, bu açıklamaların toplumsal hassasiyetleri zedeleyebileceğini belirterek “DEM, sinir uçlarıyla oynuyor”dedi.

Tayyar, daha önce de "Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel, DEM. Her gün bir temsilcisi toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Öfke dalgasını köpürtüyor." açıklamasıyla dikkat çekmişti.