AKP’li Şamil Tayyar, Erdoğan ve CHP’nin ‘Öcalan’ düşüncesini açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK lideri terörist Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkartılıp Meclis’e getirilerek, “Öcalan çıksın Meclis’te gelsin konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” ifadelerini kullanmasının ardından Türk siyasetinde yeni bir döneme girildi.

Bahçeli, Öcalan’ın hapisten çıkartılıp PKK’ya silah bırakmasını söylemesini isterken Türkiye’deki terör olaylarının da son bulacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

"CHP, ÖCALAN KONUSUNDA TAVIR ALMAKTA ZORLANIYOR"

AKP’li Şamil Tayyar ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Öcalan hakkında yaşanan gelişmeleri uzaktan temkinli bir şekilde izlediğini belirtirken, CHP’nin ise tavır almakta zorlandığını söyledi.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte yaşanan çözüm süreci olayları nedeniyle PKK silah bırakmadan Öcalan-İmralı ve Bahçeli müzakeresinin içinde olmayacağını söyledi.

CHP’nin henüz konuyla ilgili DEM Parti’ye randevu vermediğini belirten Tayyar, CHP’nin DEM Parti’yi kırmak istemediğini, ancak bu süreçte AKP ve MHP’nin arkasında figüran olarak yer almak istemediğini ifade etti.

"ERDOĞAN, 'SİLAHLARI BIRAKMAYA KARAR VERİN' ÖYLE GELİN DİYOR"

Tayyar sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İmralı sürecine ilişkin iki ilginç ayrıntı var

-Cumhurbaşkanımızın sürece dair ihtiyatlı iyimserliği.

-CHP’nin DEM’le yakın ilişkisine rağmen zihni dağınıklığı. Cumhurbaşkanımız, çözüm sürecinde yaşadıklarından, tecrübesinden olsa gerek, yoğurdu üfleyerek yiyor.

Başından beri, ihtiyatlı iyimserlik içinde. Olup bitene balıklama atlamadı, dereyi görmeden paçayı sıvamadı, erkenden sevindirik ruh haline bürünmedi.

Uzun süre izledi, İmralı ziyaretini 2 ayı aşkın süre dondurdu, DEM heyetiyle muhatap olmayıp grup başkanına yönlendirdi.

Silahların bırakılmasına dair somut bir tavır beklediğini açıkladı, ‘silahların, şiddetin, terörün, kantonculuk oynamanın devri tamamen sona ermiştir’ dedi. Yani, ‘müzakerenin içinde olmam, silahları bırakma kararı verin, öyle gelin’ diyor, kanımca. Akıllıca.

CHP’ye gelince…

Tavır almakta zorlanıyor. Henüz DEM’e randevu bile vermedi. Bir tarafta eski dostu DEM’i kırmak istemiyor, diğer taraftan sürecin figüranı olma endişesi taşıyor.

Ortada bir fikir, bir öneri, bir niyet, bir tasavvur yok. Demem o ki… Böyle hayati bir mevzuda hasbi olmak gerek, hesabi değil.”