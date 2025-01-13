AKP’li Şamil Tayyar erken seçim için tarih verdi

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AKP’li Şamil Tayyar erken seçim için tarih verdi

AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olacağını belirterek erken seçim için tarih verdi.

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet kanadı 2025 yılı için erken seçim çağrısını sürekli ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Erken seçim gündemimizde yok” dedi.

Öte yandan yasalara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın tekrardan aday olabilmesi için 2028 yılından önce erken seçim yapılması gerekiyor.

AKP’li Şamil Tayyar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirterek erken seçim için tarih verdi.

"ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ"

“Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde” diyen Tayyar,

Kanaatim, kesinlikle olur.

Bunun için meclisin erken seçim kararı alması yeterli.

Alır mı, bence alır.

CHP lideri, Kasım 2025’den sonraki takvime karşı olduklarını açıklasa da siyaset pratiğine uygun değil.

Makul tarihteki erken seçim teklifine CHP’nin karşı çıkamayacağı kanaatindeyim.

Makul tarih?

Ortalama 1 yıl önce, 2027 Mayıs uygun olur diye tahmin ediyorum.

Yani, bence…

Cumhurbaşkanımız yeniden adaylığı düşünürse, bu sorunu DEM’le değil CHP ile çözmek ister. Muhtemelen çözer” ifadelerini kullandı.

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