AKP’li Şamil Tayyar erken seçimin tarihini açıkladı! Çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması

AKP’li Şamil Tayyar, İmamoğlu’nun tutukluluğu ile ilgili, "Tutuksuz yargılanmalı, eğer delil karartma ve kaçma şüphesi yoksa tutuksuz yargılanmasında bir sorun yok, İmamoğlu'nun kaçacağını herhalde kimse düşünmüyor" dedi. Öte yandan Tayyar, erken seçim ile ilgili de tarih verdi.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, Tayyar, erken seçim için ise tarih verdi.

"İMAMOĞLU'NUN KAÇACAĞINI KİMSE DÜŞÜNMÜYOR"

Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tayyar,

"Prensip olarak tutukluluğu bir tedbir olarak kullanılması lazım, fakat Türkiye'de ne yazık ki bu bir cezalandırma yöntemine dönüştü. Tutuksuz yargılanmalı, eğer delil karartma ve kaçma şüphesi yoksa tutuksuz yargılanmasında bir sorun yok, İmamoğlu'nun kaçacağını herhalde kimse düşünmüyor.

Burada suçsuz olduğunu söylemiyorum, yargılarsın, cezası kesinleşirse hapse atarsın, yargının bir süreci var.

Mesela Murat Çalık ile Ayşe Barım ile ilgili sağlıklarıyla ilgili birtakım iddialar gündeme geliyor. Murat Çalık, uyuşturucu kaçakçılığından, cinayetten, ağır suçlarla ilgili bir tutuklama söz konusu değil, sonuçta yolsuzluk iddiası. Sağlığı ile ilgili ciddi endişelerden söz ediliyor. Tutuksuz yargılarsanız ne eksileri ne yapacak kaçacak mı, toplum infiale mi sevk olacak, o aradaki ölçüyü iyi ayarlamak lazım” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARİHİNİ VERDİ

Öte yandan Tayyar, AKP’li önemli isimlerinden bazılarının 2027 yılı Kasım ayında erken seçim olabileceğini söylediğini belirtti.

Tayyar, seçim tarihinin 2027 yılı Kasım ayına sabitlenmesi için şimdiden kanun teklifiyle erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

