AKP’li Şamil Tayyar ‘haydi inşallah’ diyerek açıkladı

SDG’nin suriye ordusuna bağlanması dünyada büyük ses getirirken AKP’li Şamil Tayyar, Suriye’de yaşanan askeri anlaşmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmralı sürecinin başarıya ulaşması için Suriye’deki YPG’nin pozisyonunun netleşmesi gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Tayyar, “YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunda emir komuta zincirinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Suriyeli olmayan YPG’lilerin ülkeyi terk etmesi planlanıyor. YPG sorununun aşılması durumunda, PKK’nın tasfiye sürecindeki kritik eşik aşılmış olur. Haydi İnşallah” dedi.

"HAYDİ İNŞALLAH"

Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X hesabından şunları söyledi,

“Israrla…

İmralı sürecinin başarıya ulaşması için YPG pozisyonunun netleşmesi gerektiğini ifade ettik.

Suriye’deki yeni anlaşma, bu kaygının giderilmesine dair önemli bir evredir.

Daha keskin ifade için, yıl sonuna kadar sürmesi planlanan uygulamaları görmek gerekiyor.

Görüştüğüm yetkililer de aynı düşüncedeler.

Öcalan’ın çağrısını ıskalayan DEM ve PKK direncinin kırılmasında, Türkiye’nin yürüttüğü mekik diplomasisi, kıymetlidir.

Türkiye’nin yoğun baskı uyguladığı Amerikan heyeti, önce YPG’lilerin maaşını kesti, silahlarını taşımaya başladı, ardından 3 Mart günü Kamışlı’daki toplantıda kamuoyuna açıklanan anlaşmaya ikna etti.

Süreç, Türkiye’nin bilgisi dahilinde gelişti.

Şimdi, kamuoyuna açıklananların yanısıra…

YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunda emir komuta zincirinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Suriyeli olmayan YPG’lilerin ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

YPG sorununun aşılması durumunda, PKK’nın tasfiye sürecindeki kritik eşik aşılmış olur.

Haydi İnşallah.”