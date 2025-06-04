AKP’li Şamil Tayyar iktidarı bombaladı! Söylediği sözler olay olacak

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala akıllara yine trafikte yaşanan ve ölümlere neden olan kazalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde can kayıplarını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındığını açıklamıştı. Kararlar içinde en çok tartışılanı ise 30 kilometrede bir uygulanacak radar uygulaması oldu.

Düzenleme bazı sürücülerden destek görse de bazı sürücülerden de tepki geldi. Dikkat çeken bir tepki de AK Partili isimden geldi. Eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından düzenlemeyi hedef alan açıklamalarda bulundu. Tayyar, uygulanacak kararların can kaybını önleme amacıyla açıklanamayacağını savundu ve 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz' dedi.

AKP’li Şamil Tayyar'ın söz konusu açıklamasının tamamı şu şekilde:

Yeni bir toplumsal reaksiyon, öncelikli sorunlar listesini altüst etmeye aday gibi gözüküyor.

Yapay zekayla desteklenen ve her güzergaha belirli aralıklarla yerleştirilen radarlar, köy yollarındaki traktörlere varan abartılı kuşatmalar, trafik kontrolünden ziyade tahsilat seferberliğini çağrıştırıyor.

Toplumsal öfke her geçen gün katlanıyor.

“CAN KAYBINI ÖNLEMEYLE AÇIKLANAMAZ"

Zira, 3’er şeritli duble yollara 50 km hız sınırı koyup 30 km arayla radar yerleştirilmesi, çevre yollarının, otoyolların radar tarlasına dönüştürülmesi ve köy yollarına kadar girilmesi ‘can kaybını önleme’ amacıyla açıklanamaz.

Trafiğin yoğunluktan durma noktasına geldiği ana arterlerdeki radar yoğunluğu da öyle.

Trafikte denetim kuşkusuz çok önemlidir.

"DEVLET VATANDAŞA TUZAK KURMAZ"

Cezada temel amaç, ‘önleyici’ nitelikte olmalı, ‘nasıl ceza yazarım’ kurnazlığıyla değil. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz.