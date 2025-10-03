AKP’li Şamil Tayyar iktidarı dostça uyardı: Vakit daralıyor, haberiniz olsun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Eylül ayı enflasyonu 3,23 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 33,29 oranında çıktı. Enflasyona dair AKP’li Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir yorum geldi.
Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Güven, ekonominin şahdamarıdır ve sadece ekonomik politikalarla güçlendirilemez. Güven, kamu harcamalarından yargı kararlarına kadar devletin, toplumun ve hayatın her alanıyla ilgilidir. Topyekün mücadele gerektirir.” dedi.
Tayyar, sözlerinin sonuna doğru “Vakit daralıyor, haberiniz olsun” sözleriyle kendi mahallesini dostça uyarması dikkat çekti.
TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3.23 olarak açıkladı.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 3, 2025
Böylece 16 ay sonra ilk kez enflasyon yükselişe geçti ve yıllık enflasyon oranı yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.
Sebeplerine ilişkin sayfalarca yazıp çizebiliriz.
Herkesin üzerinde hemfikir olduğu temel yaklaşım,…