AKP’li Şamil Tayyar iktidarı dostça uyardı: Vakit daralıyor, haberiniz olsun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Eylül ayı enflasyonu 3,23 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 33,29 oranında çıktı. Enflasyona dair AKP’li Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir yorum geldi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Güven, ekonominin şahdamarıdır ve sadece ekonomik politikalarla güçlendirilemez. Güven, kamu harcamalarından yargı kararlarına kadar devletin, toplumun ve hayatın her alanıyla ilgilidir. Topyekün mücadele gerektirir.” dedi.

Tayyar, sözlerinin sonuna doğru “Vakit daralıyor, haberiniz olsun” sözleriyle kendi mahallesini dostça uyarması dikkat çekti.