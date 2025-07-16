AKP'li Şamil Tayyar iktidarın gerçek oy oranını ortaya çıkardı! Erdoğan'ın sözleri yalanlanmış oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 'anketlerde öndeyiz' açıklamasının sorulması sonrası, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler tartışmalara neden olurken, CHP lideri Özgür Özel ise CHP’nin birinci parti olduğunu öne sürmüştü.

AKP'li Şamil Tayyar konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, AKP'ye güven oranının yüzde 30'lara kadar indiğini belirtti.

"UMARIM MUHAKEMEYE VESİLE OLUR"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, şunları söyledi,

"Aradan geçen 9 yılda 15 Temmuz’a dair söylenmedik söz kalmadı aslında.

İhaneti de direnişi de hep birlikte yaşadık.

Tekrara girmenin, ispat yarışına dalmanın kimseye faydası olmaz, biraz gururunuz okşanır o kadar.

Tekerrür etmemesi için ibret almak, en doğrusu kanımca.

O gece.

İktidara güven oranı yüzde 75’e kadar çıktı, millet tarifsiz bir destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o atmosferde doğdu.

Şimdi.

AK Parti’ye güven oranı yüzde 30’lara kadar indi.

Tek başına kazandığımız Cumhurbaşkanlığını ikinci, üçüncü partilerle kotarır hale geldik.

İstanbul’u, Ankara’yı kaybettik.

23 yıldır AK Parti’yi iktidarda tutan aziz milletin ferasetinden şüphe duymuyorsak eğer, yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.

Umarım, 15 Temmuz’un 9.yıldönümü hamasete boğulmaz, mazeret üretmeden muhakemeye vesile olur."