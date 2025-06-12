AKP'li Şamil Tayyar Kabine'de değişmeyecek tek bakanı açıkladı!

Türkiye'de siyasetin tansiyonu soruşturma, tutuklama, ekonomideki olumsuz tablo ile yüksek ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumsuzluklara müdahale olarak Kabine'de bazı değişiklikler yapacağı kulislerde konuşlanlar arasında.

Son olarak Erdoğan, Kabine üyelerini 2023 seçimlerinden sonra açıklamış o tarihten bu yana herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

"YERİ GARANTİ TEK BAKAN VAR"

Kabine değişiklik iddialarına yönelik değerlendirme yapan AKP Eski Milletvekili Şamil Tayyar, yeri garanti olan tek bakanı açıkladı.

Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti.

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