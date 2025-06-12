AKP'li Şamil Tayyar koltuğu garanti tek ismi açıkladı!

Bayram öncesinde “Kabine’de değişiklik olacak” iddiaları ortaya atılmıştı. O iddialar bayram sonrasına daha çok konuşulmaya başlanırken, yapılması beklenen değişikliklerle birlikte yeni bakanlıkların da

"CİDDİ DEĞİŞİM HAZIRLIĞI VAR"

AKP’li Şamil Tayyar, Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son senelerde isimleri pek değiştirmediğine vurgu yaparak bu açıdan taktik değiştirdiğini ifade etti.

Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını ifade ederek, sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu belirtti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" sistem değişikliği ile ilgili örnekler vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

"YERİ GARANTİ OLAN TEK İSİM MEHMET ŞİMŞEK"

Tayyar, çok köklü bir değişim olmayacağını belirterek, son günlerde konuyla ilgili söylentilerin arttığını belirtti. Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu belirten Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.