AKP’li eski Vekil Şamil Tayyar, vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ın İmralı heyetine yönelik açıklamalarına atfen, “Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacak” dediğini iddia etmişti.

Tayyar, bu ifadelerin gündeme gelmesinden sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin kaynağının DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit olduğunu söyledi.

Öte yandan Tayyar, açıklamaların gizliliğinin ihlal edilmesini eleştirerek, DEM Parti’nin sürecin önündeki en büyük engel olduğunun altını çizdi.

AKP'li eski vekil, X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

‘Son kez düşüncelerimi ifade edip bu faslı kapatacağım.

Öcalan’ın ‘darbe’ sözlerini tartışmaya açan İmralı heyetindeki DEM’li Gülistan Koçyiğit’tir.

Sürecin başarısız olması halinde neler yaşanabileceğine dair

Öcalan’a atfen şunları söylüyor:

‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde bir çok kesime de yönelecektir.’

Üstelik, darbeyi ihtimal olarak değil kesin sonuç gibi anlatıyor.

Sözün sahibine kutsiyet atfedenler, kamuoyuna anlatana alkış tutanlar, bu tehdide açıklık getirip dikkat çeken şahsıma çemkiriyor.

Ama susmayacağız.

Terörsüz Türkiye projesini sonuna kadar destekleyeceğiz.

Terör örgütünün ayak oyunlarına kanmayacağız.

Her daim kardeşlikten ve huzurdan yana olacağız.

Bese Hozat gibi devleti soykırımla suçlayan hainlerle aynı safta yer almayacağız.

Özetle mevzu budur.’

NE OLMUŞTU?

AKP’li Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranında gazeteci Talat Atilla'nın programında Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etmişti.

'ÖCALAN DEVLET BEY’E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR'

Tayyar, ‘Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor’ sözlerini sarf etmişti.

Bu ifadelerin ardından AKP’li Mehmet Metiner ile Şamil Tayyar arasında tartışma çıkmıştı.

MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A: SAÇMALAMIŞ...

AKP’li Metiner, Şamil Tayyar’ın söz konusu iddialarına MHP cephesinden sert yanıt geldiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Metiner, ‘Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın ‘Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!’ iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sorduğunu belirten Metiner, ‘Bana verdiği cevap aynen şu oldu: Saçmalamış!’ demişti.

‘PKK SÖZCÜSÜ’

Şamil Tayyar ise, Metiner’in sözlerine sert bir karşılık vererek ‘Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor. Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim. Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter’ ifadelerini kullanmıştı.

‘BAK MÜPTEZEL…’

Tayyar, paylaşımının devamında Metiner hakkında şunları söylemişti, ‘Bak müptezel! AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil. Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak.’

METİNER'DEN TAYYAR'A BİR YANIT DAHA

AKP'li Mehmet Metiner,de Şamil Tayyar'ın kendisine sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Metiner X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye? Nokta' sözlerini sarf etmişti.