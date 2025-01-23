AKP’li Şamil Tayyar ‘Sonunda ölüm de var’ diyerek açıkladı

Bolu Kartalkaya’da 2 gün önce yaşanan facia Türkiye’nin yüreğini sızlattı. Çıkan otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Çıkan otel yangını dünyada yaşanan en büyük otel yangını faciaları arasına girdi.

Çıkan otel yangınında sorumlu aranırken bir kesim Bolu’daki otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde olduğunu iddia ederken bir kesim ise sorumlunun Bolu Belediye Başkanlığı olduğunu iddia etti.

AKP’li Şamil Tayyar, AKP’nin yapı ve yangın güvenliği başta olmak üzere tüm iddiaların araştırılması ve karanlıkta kalan tüm noktaların aydınlatılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tüm iddialara her yönüyle bakılsın’ talimatı verdiğini belirten AKP’li Şamil Tayyar, bu durumu önemsediğini ifade etti.

“Ucu kime ulaşırsa ulaşsın sorumlular hesabını versin” diyen Tayyar, “Sonunda ölüm de var” dedi.

AKP BOLU YANGINININ ARAŞTIRILMASI İÇİN TBMM BAŞKANLIĞI’NA ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“AK Parti, Kartalkaya faciasını meclise taşıdı.

Bu bağlamda yapı ve yangın güvenliği başta olmak üzere tüm iddiaların araştırılması ve karanlıkta kalan tüm noktaların aydınlatılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verildi.

Önümüzdeki hafta meclis genel kurulunda görüşülecek önergeyle kurulması planlanan araştırma komisyonu, ayrıca benzer faciaların bir daha yaşanmaması için alınması gerekli tedbirleri görüşecek.

AK Parti’nin geçmişteki birçok hadiseden farklı olarak sorunu bu kez meclis gündemine taşıması ve muhalefetle birlikte iddiaların üzerine gitmek istemesi, çok önemli.

Cumhurbaşkanımızın ‘tüm iddialara her yönüyle bakılsın’ talimatıyla grubu harekete geçirmesini ayrıca önemsiyorum.

Doğrusu budur.

Aklın yolu birdir.

Ucu kime ulaşırsa ulaşsın sorumlular hesabını versin.

Sonunda ölüm de var.”