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AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş

İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık'ın "Süleyman Soylu 2023 seçimleri sonrası siyaseti bırakıyor" ifadelerini kullanmıştı. AKP'li Şamil Tayyar da Özışık'ı destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Tayyar, "Soylu bakanımız özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" dedi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:53
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AKP'li Şamil Tayyar: Süleyman Soylu siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler

AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerini AK Parti'nin kazanması durumunda siyaseti bırakacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın patlattığı bomba haber gündemin ilk sıralarına yerleşirken, AK Pati MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağı açıklamasına destek geldi.

ÖZEL SOHBETLERDE SÖYLEDİ

Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soylu Bakanımız işini iyi yapan, başarılı, kamuoyu algısı çok yüksek biri. Siyasette bu durum, çoğu kez fitne kaynağıdır. Özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler." ifadelerini paylaştı.

NE OLMUŞTU

İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık, Youtube kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin konuşmuştu.

Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullanmıştı.

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M. T
21.09.2022 14:58
Her zaman ki gibi bozacının şahidi şıracı tabii ki.  
 
mmt
21.09.2022 14:56
az kaldı siyaseti bırakacak.hazirana ne kaldı burada.  
 
Akıllı muhalefet lazim
21.09.2022 14:51
Her zaman bu durum böyle oluyor ,bir tane yem buluyorlar koyuyorlar önünüze siz zırvaladıkça batıyorsunuz .Sadece izliyorlar ve sonra kolkola girip gerçek olanı yayınlıyorlar ve rezil oluyorsunuz .  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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