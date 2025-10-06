AKP'li Şamil Tayyar'dan büyük tepki! Öyle şeyler söyledi ki...

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk eylemcilerden bazılarının İsrail'den ülkeye dönüşleri sonrası kameralara yansıyan bazı görüntüleri AKP içerisinde rahatsızlığa yol açtı.

İsrail'in katliamlarının devam ettiği ve bir kısım eylemcinin ise halen İsrail tarafından alıkonulduğu sırada sergilenen bu sevinç gösterilerine karşı tepkiyi sosyal medyada dile getiren ise AKP'li Şamil Tayyar oldu.

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor. Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar. Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı. Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu. İsrail’deki tutsak aktivistlerin de kısa sürede sevdikleriyle kucaklaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Tayyar, sözlerinin devamında ise rahatsızlığını dile getirdi.

"KAHKAHALAR, ŞAKALAR YÜREK BURKTU"

Şamil Tayyar, söz konusu görüntüleri için tepkilerini şu sözlerle açıkladı:

"Bu süreçte az sayıda da olsa kimi aktivistlerin sevinçlerini abartarak, kıkırdamaları, kahkahaları, tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu. Zira Gazze’de ölümler devam ediyor. 70 bin kişinin katledildiği, milyonların göç ettiği, çocukların açlıktan öldüğü ortamda tarifsiz acılar yaşayan Gazze halkının mücadelesine gölge düşürmemek gerekirdi. Hiç kimse onlardan daha kahraman değil. Parçalanmış bedenleri, bir deri bir kemik halleriyle mücadelesini sürdüren kahramanlara birazcık saygı."