AKP’li Şamil Tayyar’dan çarpıcı Erdoğan iddiası! 'Öcalan çıkışı' devlet projesi mi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” çağrısı siyaset gündeminde tartışmaları da beraber getirdi.

TAYYAR'DAN ERDOĞAN İDDİASI

Siyasi isimler olmak üzere, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu çağrıya ilişkin, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Bahçeli'nin gündeme oturan çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tayyar, söz konusu çağrının 'Devlet projesi değil, Devlet Bahçeli projesi' olduğunu öne sürdü.

MGK toplantısında bu konuda alınmış bir kararın olmadığını savunan Tayyar, "Aylara sarih bu konuda yapılmış bir ön hazırlık yoktur. Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktur. Cumhurbaşkanımızın aynı gün AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşma, önceden haberdar olduğu iddiasını teyit etmez" ifadelerini kullandı.