AKP Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ederek AKP'ye çağrıda bulundu.

ALİ MAHİR BAŞARIR'A AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" demişti. Başarır konuşmasında şunları söyledi,

"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi."

BAŞARIR'A MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Başarır'ın "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de" ifadeleri eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın tepkisine sebep oldu.

Sosyal medya hesabından Başarır'a tepki gösteren Tayyar, AKP'ye CHP Grup Başkanvekili'nin dokunulmazlığının kaldırılması için çağrıda bulundu.

AKP'li isimlerin Başarır'a yönelik tepkilerinin yetersiz olduğunu ifade eden Tayyar, "Artık eylem vakti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri, bir değil, iki değil. Sürekli hakaret ediyor. Sadece cumhurbaşkanımıza değil, amok koşucusu gibi sağa sola herkese saldırıyor. Cinnet halinde. Söylenecek söz çok ama israf olur."

"Ayrıca, asıl suç AK Partinin. Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor. Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz. Artık eylem vakti."