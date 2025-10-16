AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlara vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Sezgin Baran Korkmaz’a, Can Holding’e ve İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan operasyonlara değinirken, Ünsal Ban’a a da işaret etti.

"SON DÖNEMDE İLGİNÇ OPERASYONLAR YAPILIYOR"

"Son dönemde ilginç operasyonlar yapılıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şunları yazdı:

"Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.

Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.

Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin.”

NE OLMUŞTU?

Eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımı ile ilgili rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldıktan sonra hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen 14 Ekim tarihine yurt dışına kaçtı.

En az dört davada yargılandığı bilinen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban hakkında yurt dışına kaçtıktan sonra yakalama kararı çıkarılması dikkat çekmişti.