AKP’li Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na ağır itham. 'Devleti içeriden çökertiyorlar'

AKP’li Şamil Tayyar tv100’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tayyar, son dönemde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile aralarında yaşanan gerilim hakkında da konuştu. Tayyar, Uçum’a çok ağır sözler sarf etti. Öte yandan Uçum hakkında flaş iddialarda da bulundu.

"UÇUM, SÜREKLİ RACON KESİYOR MEYDAN OKUYOR. SEN KİMSİN KARDEŞİM?"

Mehmet Uçum’un Cumhurbaşkanı makamını temsil etmediğini belirten Tayyar, “Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AKP’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var. Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor. Sen kimsin kardeşim. Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir. Yanında iki yamağı var Uçum’un. AKP’de racon kesecek tek kişi var oda Erdoğan’dır. Mehmet Uçum, ”kırmızı çizgilerimiz” diye bir twit atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun. Posta koyarak konuşmasın. Uçum dışında başka ahkam kesen kurum üyesi görüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ İÇERİDEN ÇÖKERTİYORLAR"

Uçum’un yetki alanının dışına çıkarak açıklamalar yaptığına dikkat çeken Tayyar, “Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor. Ben Mehmet Uçum’un "Sorosçu" olduğunu düşünüyorum. Arzu ederse bana dava açabilir. Ben Mehmet Uçum’un Osman Kavala’dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Partiye ve cumhurbaşkanlığına büyük zarar veriyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur. Devleti içeriden çökertiyorlar. Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisidir Uçum. Kendine ait özerk bir alan oluşturdu içeride. Meclis başkanına posta koydu o bile sesini çıkaramadı. Diğer arkadaşlarımızda Uçum’a haddini bildirmediği için rahat hareket ediyor” ifadelerini kullandı.