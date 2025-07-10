AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken uyarı! 'Tuhaf şeyler oluyor, PKK YPG kisvesiyle...'

Şamil Tayyar, "PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor. Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir" dedi.

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'dan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir iddia geldi.

Tayyar, Suriye'de geçici yönetimin Cumhurbaşkanı, HTŞ lideri Colani'nin (Ahmed Şara) terör örgütü PKK'nin Suriye yapılanması YPG/SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmede ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da bulunmuştu.

"TUHAF ŞEYLER OLUYOR, İZAHA MUHTAÇ"

AKP'li Tayyar, görüşmeye ilişkin şunlara dikkat çekti:

"Tuhaf şeyler oluyor, izaha muhtaç, bilenlerin anlatması gereken.

Terör örgütü PKK tüm bileşenleriyle tasfiye olacaktı, oysa YPG, Suriye’de ‘Kuzey Irak’ benzeri ‘özerk’ statüye kavuşturulmak isteniyor sanki.

ABD, YPG’ye sözde DEAŞ’la mücadele kılıfı altında 130 milyon dolar yeni kaynak hazırlıyor.

ABD ve Fransa özel temsilcilerinin gözetiminde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG lideri Mazlum Abdi’yle bugün bir araya geliyor, gündem, YPG’nin yeni statüsü.

Şara/Abdi arasında daha önce imzalanmış mutabakat metni hiç uygulanmıyor, YPG mevcut idari ve askeri sınırlarını koruyor.

Şam yönetimi, petrol ve doğal gaz gelirlerini YPG’yle paylaşmaya devam ediyor.

PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor.

Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir.

Ve İsrail, ABD ile birlikte 4 ülkenin (Türkiye, İran, Irak, Suriye) ortasına yerleşir."