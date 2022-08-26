AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Gülşen’ çıkışı: Kaş yaparken göz çıkarmak

Sanatçı Gülşen’in konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasına çok sayıda tepki geldi.

Gülşen’in tutuklanmasını "Kaş yaparken göz çıkartmak" olarak nitelendiren AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” ifadelerini kullandı.