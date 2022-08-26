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AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Gülşen’ çıkışı: Kaş yaparken göz çıkarmak

AKP’li Şamil Tayyar, Gülşen’in tutuklanmasına dair yaptığı paylaşımda, “Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 00:05
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AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Gülşen’ çıkışı: Kaş yaparken göz çıkarmak

AKP’li Şamil Tayyar’dan ‘Gülşen’ çıkışı: Kaş yaparken göz çıkarmak
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Sanatçı Gülşen’in konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasına çok sayıda tepki geldi.

Gülşen’in tutuklanmasını "Kaş yaparken göz çıkartmak" olarak nitelendiren AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek” ifadelerini kullandı.

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Cumaali Doğan
26.08.2022 12:19
Şamil efendi bakanlık kapma umudunu kesmiş demek ki.  
 
Cemil
26.08.2022 10:12
4-ay önce söylenmiş bir laf 30 Ağustos zafer bayramımıza denk getirilmesi manidar.Ülkesini sevenler böyle milli günlere dikkat etmeli..  
 
Cemil
26.08.2022 10:10
İmama hatip liseleri imam devlet memuru yetiştirir,her meslekte iyi kötüler vardır 4 ay önce şakayla söylenmiş bir laf,tutuklanmasını gerektirecek ne var terörist aponun mektubu okundu bu ülkede.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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