AKP'li Şamil Tayyar'dan iktidara olay olacak sorular!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı süreci örgütün fesih ve silah bırakma bildirisi ile devam etti.

"ZİHİNLERİ ALLAK BULLAK ETTİ"

Bahçeli'nin başlattığı süreci 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen silah bırakma adımının gelmemesi üzerine hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını, adımların kontrollü biçimde ardı ardına atıldığını ifade ederek silah bırakma konusunun takipçisi olduklarını söyledi.

DEM Partililerden oluşan İmralı heyetinin önce Öcalan ile sonra Erdoğan ile görüştüğü gün 12 şehidin haberinin gelmesinin ardından eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Öncelikle Erdoğan'ı desteklediğini ve sürece inandığını vurgulayan Tayyar, "bu temel yaklaşımı aktardıktan sonra" gelen fesih ve silah bırakma bildirisine rağmen şehit ve gazi haberlerinin gelmesinin yaşattığı güvensizlik yarattığını söyledi.

22 Nisan’da Uzman Onbaşı Berat Mecit Day terör saldırısıyla şehit düştüğünü, 26 Mayıs’ta 10 askerin dronlu terör saldırısında yaralandığını ve son olarak 28 Mayıs’ta şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken bir mağaradaki metan gazından etkilenerek 12 askerin şehit düştüğünü hatırlatan Tayyar, "Askerimizin şehit düşmesi, zihinleri allak bullak etti" dedi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Tayyar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Şu 3 sorunun cevabı önemli:

PKK silahları bırakma aşamasındayken bu terör eylemleri neden yaşanıyor?

Silahları bırakacak örgüt, şehidimizin naaşını aramaya neden yardımcı olmuyor?

Terörle mücadelede en yüksek teknoloji ve tecrübeye sahipken, metan gazından 12 şehidi nasıl veriyoruz?

Hem iddiaları sağlam şekilde soruşturmakta hem kamuoyunu bilgilendirmekte fayda var. Bu yaklaşım, çözüm sürecine daha çok katkı sağlar."