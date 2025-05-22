AKP’li Şamil Tayyar'dan iktidarı kızdıracak açıklama!

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, PKK’nın kurucu kadrosunda olduğu ifade edilen Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’u anma törenine izin verilmesi hakkında sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan durum hakkında “Hoş görülecek görüntüler değil” diyen Tayyar, 2009 yılında yürütülen süreçte 30 PKK'lının Habur sınır kapısında kutlamalarla karşılandığı olayı hatırlatarak, “Bu devam ederse, siyasette ‘Habur’ etkisi oluşturur” ifadesini kullandı.

“Bülent Tekbıyıkoğlu’nun gözyaşları hafife alınmasın” diyen Tayyar, “Meseleye sıradan bir valinin hezeyanı olarak bakarsanız, yanılırsınız” diye seslendi.

Tayyar, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Terör örgütü PKK’nın kurucu kadrosundan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’u Ankara Tuzluçayır ve Tunceli’de ‘şehit’ statüsüyle anma, devlete meydan okuma programları hoş görülecek görüntüler değildir. Devlet temsilcileri terörü sonlandırmak için elbette terör örgütüyle görüşürler ama kimsenin kendilerine posta koymasına izin vermez. Ne yazık ki terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı, henüz silahları bile bırakmadan ayak sürüdüğü gibi toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Tuzluçayır ve Tunceli görüntüleri devam ederse, siyasette ‘Habur’ etkisi oluşturur.

O sebeple, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun gözyaşları hafife alınmasın. Meseleye sıradan bir valinin hezeyanı olarak bakarsanız, yanılırsınız. Gerisinde milyonların yürek sızısını, kanayan vicdanını görmek gerekir.

Eğer, sürece katkı sunulmak isteniyorsa, kesinleşmiş yargı kararı olmadan devreye sokulan kayyım politikasından vazgeçilebilir. Bunun meşru bir izahı var ama diğerinin yoktur. Birinde milletin iradesi, diğerinde terör örgütünün kanlı eli vardır. Özetle. Terörsüz Türkiye hedefi temel gayemizdir, devletimiz ve milletimizin onuru da…”