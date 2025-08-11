AKP'li Şamil Tayyar'dan ortalığı birbirine katacak açıklama! 'Ciddi bir krize dönüşmek üzere'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, dün sabah saatlerinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunan Tayyar, Epözdemir'in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürerek, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" diye yazdı.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Başsavcıyı yalnız bırakmayın" çağrısı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün sabah saatlerinde bir açıklama yaparak avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyeri ve evinde eş zamanlı arama yapıldığını duyurmuştu. Epözdemir'in emniyetteki işlemleri devam ederken eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Epözdemir soruşturmasıyla ilgili bazı iddialarda bulundu.

"EPÖZDEMİR SORGUSU CİDDİ BİR KRİZE DÖNÜŞMEK ÜZERE"

Sosyal medya hesabında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ve sorgunun ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu yazan Tayyar, Epözdemir'in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürerek, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı) Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Başsavcıyı yalnız bırkmayın çağrısı yapan Tayyar, “Şüphelinin cep telefonunun açılma ihtimali, Uçum başta olmak üzere kimleri neden rahatsız etti?" sorusunu yöneltti.

Tayyar, dün de aynı soruşturmayla ilgili şu paylaşımları yapmıştı:

"Tepkilere bakıyorum. Avukat Rezan Epözdemir’e ‘muhalif’ muamelesi yapan, onun için gözaltına alındığını yazanlar var. Yapmayın Allah aşkına. Bu tür adamların partisi, takımı, kıblesi olmaz. Her post, araçtır sadece, kazancına bakar. Her partiden, etkili her makamdan dostları olur işini yürütmek için. Bunun ilave uluslararası ilişkileri de var. Yakın dostu, ABD’nin karanlık çoçuğu Michael Rubin bile devreye girdi hemen. Hafife almayın, ideolojik taassupla bakmayın. İnanın, bu iş çözülsün, tüm kurumlar görevini yapsın, kelebek etkisini görün o vakit."

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Rezan Epözdemir soruşturması, şahısla sınırlı kalmaz genişletilirse yargı bir nebze bağırsaklarını temizler. Olur mu, göreceğiz. Başlangıç bile çok cesurca. MİT’e de hakkını teslim edelim, ciddi destek vermiş. Farkında olsa gerek, şüpheli sorgusunda ajandasını açmış, ne kadar bildik isim varsa isimlerini saymış, ‘imtiyazlı’ havası vermiş. Dışarıda da karalar bağlayan ‘hatırlı’ dostlar var, kifayetsiz muhterisler var, zübük danışmanlar var. Şüphelinin arşivinden fırlama ihtimali bulunan hakim ve savcılar da panikte. İlginç bir süreç, bakalım dalga boyu ne kadar olacak?"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayetlerden biri. Rezan Epözdemir 150 bin dolar karşılığı bir tutukluya tahliye kararı almakla suçlanıyor. İfade uzun, ayrıntıya girmedim. Fakat orada dikkat çeken bir isim var: Cengiz Çallı. Savcıydı, rüşvetle yargılanıyor. Dosyayı Yargıtay’da."

"BU GÖZALTI TAMAMEN BİR KUMPASTIR"

Öte yandan Avukat Rezan Epözdemir'in sosyal medya hesabından da çeşitli paylaşımlar yapıldı. Epözdemir’in, İngiltere'ye neden gittiğine ilişkin bilgiler verilen paylaşımda, "Bazı yerlerde İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığım söylenmiş. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan (yazlıktan) İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için (gidiş ve dönüşü çok önceden alınmış olan ekte de sunduğum) bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik. Dil okulunun evrakını da sizlerle paylaşıyorum. Sabah evde 05:50 sularında gözaltına alındım. Hal böyleyken İngiltere’ye giderken yakalandı şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

Epözdemir'in hesabından yapılan konuyla ilgili diğer paylaşımlar ise şöyle:

"Bildiğiniz üzere bu sabah itibarıyla gözaltına alındım. Bu gözaltı tamamen bir kumpastır. Bu kumpası kurup, kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır. Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır.

Söz konusu fotoğrafın hikayesi ise şu şekildedir:

Ekteki resmi program ile de sabit olduğu üzere ilgili heyet resmi ziyaret kapsamında 20 Haziran 2014'te İstanbul’a gelmiş olup; 5 gün boyunca Eczacıbaşı, Büyük Kulüpte iş dünyası ve diplomatlarla yemek, CHP genel başkanı ve genel başkan yardımcılarıyla yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunmuşlardır. Bu program FARA nezdinde resmi olarak da kayıtlı bir programdır. 21 Haziran 2014'teki yemeğe katılan ve Mosad ajanı denilen Dan Arbell ise 2016’dan 2023’e kadar TRT World'de 7 yıl boyunca program yapmıştır. Ekteki programla da sabit olduğu üzere 21 Haziran 2014'te dönemin CHP Genel Sekreteri ve müvekkilim olan Gürsel Tekin, o dönem kardeşimin nişanlısı olan şimdiki eşi Aylin İngilizce öğretmeni olduğu için çeviri yapması amacıyla Galatasaray Adasındaki (O dönemki adı Su Ada) yemeğe bizi davet etmiş olup, bahsedilen resim orada yüzlerce kişinin arasında poz verilerek ve masasının başında ev sahibi olarak Gürsel Bey oturuyorken çekilmiştir. Bu fotoğraf ve resmi program CHP’nin kurumsal web sitesinde mevcuttur. Hayatım boyunca hiç görmediğim ve konuşmadığım katılımcılardan oluşan, CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'in davetlisi olarak kardeşimin eşinin çeviri yapması için katıldığımız işbu toplantıda toplamda yarım saat kalıp, ayrıldık. Nitekim bu hususlarla ilgili Gürsel Bey geçmiş tarihte açıklama da yapmıştır. Eğer böyle bir fotoğraf üzerinden benim hakkımda gözaltı kararı uygulanıyorsa, bu halde söz konusu görüşmelere katılan herkesin gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması gerekir. Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/2096 ihbar ve 2025/2137 karar sayılı dosya üzerinden 'Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar' tanzim edilmiştir. O halde şimdi nasıl olmuştur da ortada böyle bir karar varken bu konuda bir gözaltı işlemi tesis edilmiştir?

'Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar' verilmiş bir dosya ile ilgili gözaltı kararı tesis edilmesi bakımından gerekli itirazları avukatlarım yapacaktır. Son 20 yıldır Türkiye’de Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Ahmet Minguzzi gibi davalara baktım, bu dosyalarda mağdur aile vekilliği yaptım. Halen eşim ve çocuklarım Ahmet Minguzzi cinayetinde avukatlığım sebebiyle ölüm tehditleri ve mesajları alıyor. Bunu hem emniyet hem de Başsavcılık çok iyi biliyor. Gelinen aşamada hakkımdaki soruşturma bakımından maddi gerçeğin ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır."